E' George Clooney il partner perfetto

Ebbene sì, esiste il partner perfetto. E lo conosciamo tutti: si chiama infatti George Clooney. Un'affermazione simile sembra provenire dalle fan dell'attore felicemente sposato con Amal, e padre di due gemellini. E invece no. A sbottonarsi in tal senso e dichiarare il bel George partner ideale è uno studioso, il sessuologo Emmanuele A.Jannini.

Secondo Jannini Clooney è davvero l'immagine dell'uomo contemporaneo. Sicuro di sé senza essere arrogante, virile senza essere sopraffattore e soprattutto capace di entrare in sintonia con le persone, di provare empatia. Già una ricerca del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery aveva dichiarato che le proporzioni del viso di Clooney erano le più vicine a quelle dell'ideale di bellezza secondo gli antichi greci. Adesso arriva questa ulteriore conferma del fascino di George per quanto concerne il suo carattere.

E dopo George, quali altri personaggi sono partner ideali? Scordatevi di Bradley Cooper o Brad Pitt. Secondo lo studioso, a piacere sono i personaggi empatici, creativi, capaci di ascoltare. E, tanto per fare qualche nome, fanno parte della lista David Beckham, vero family man; il Presidente francese Emmanuel Macron; Fedez e il Principe Harry.

(foto Getty Images)