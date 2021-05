Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno della figlia. Con parole dolcissime

Era il 20 maggio del 2020 quando, in piena pandemia, Luca Argentero e Cristina Marino diventavano genitori e sceglievano per la loro bimba un nome che fosse di felice auspicio: Nina Speranza.

Adesso, che è passato un anno, la coppia ha festeggiato la piccola con dolcissime parole e una serie di commoventi immagini, pubblicate da mamma Cristina sulla sua pagina Instagram.

«20 Maggio •NINA SPERANZA• Un anno fa a quest’ora , ero gonfia come la palla su cui ero seduta. Ero spaventata, ma piena di emozione, entusiasmo ed energia. Non lo sapevo ancora amore, ma quell’ENERGIA ERI TU. Sei una creatura speciale.

ti amo che non esistono le parole...

Luca Argentero e Cristina Marino hanno sempre tutelato la figlia, senza mai mostrarne il viso in foto, per tenere la piccola Nina Speranza il più possibile lontano dai pettegolezzi. Ecco perché nelle immagini si susseguono solo piccoli, tenerissimi dettagli della figlia tanto amata.

