Angelina Jolie e il video mozzafiato con le api

E' un video che ha dell'incredibile. Nelle immagini, Angelina Jolie, perfetta e bellissima come sempre, appare imperturbabile. Mentre decine di api le si posano sull'abito e sul viso o le ronzano intorno.

Una clip di inquietante bellezza. Ma perché Angelina Jolie ha voluto esserne protagonista? Presto detto. L'attrice è infatti Ambassador per Guerlain, brand che tutela le api con svariate iniziative. Il 20 maggio si celebra inoltre la Giornata Mondiale delle Api, insetti che hanno un ruolo fondamentale nel tutelare la biodiversità e l'equilibrio intero del nostro pianeta.

Angelina Jolie, che è anche Inviata Speciale per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, conosce bene il nesso tra catastrofi ambientali e disagio delle popolazioni più povere e con fondazione dedicata al figlio Maddox, nato in Cambogia, sostiene le comunità locali di quel paese combattendo la deforestazione e il disboscamento illegale che minacciano le api e l’ecosistema.

Angelina Jolie per l'occasione ha anche raccontato, in un lunga intervista al magazine National Geographic, il suo impegno nel programma Guerlain per l’UNESCO Women for Bees, che unisce miglioramento delle condizioni femminili e tutela delle api.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da National Geographic (@natgeo)

(Foto Getty Images)