Friends: le prime foto e il trailer. E sorpresa... Joey è irriconoscibile!

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Assieme dopo 17 anni sul serio. Perché, tranne la prima foto con cui la Aniston debuttò su Instagram circondata da tutto il cast, la gang di "Friends" si vede (come soleva durante le registrazioni) solo saltuariamente e mai tutti assieme.

Invece, come durante i 10 anni della serie, i 6 ex ragazzi hanno varcato la soglia dello studio 24 alla Warner Bros, sede del set rimesso in piedi per l’occasione di questa reunion attesissima, fissata per il 27 maggio su HBO Max (nessuna notizia su un’eventuale messa in onda italiana).

Dall’appartamento dei single Joey e Chandler al Central Perk con il divano arancio, il cast ha raccontato a People dell’emozione che lo ha invaso. Durata due giorni, la registrazione è avvenuta senza una sceneggiatura fissa e con un considerevole contributo di guest star: David Beckham, Justin Bieber, Reese Witherspoon, Malala Yousafzai, passando per James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler e Maggie Wheeler.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people)

Serie tv dei record, "Friends" è andata in onda dal 1994 al 2004 il giovedì sera sulla Nbc. L’ultimo episodio ha totalizzato 52,5 milioni di telespettatori; il quarto di sempre nella storia delle tv americana e il più visto del decennio. Nelle ultime due stagioni la paga per ogni membro del cast è stata di 1 milione di dollari a episodio. Ma il vero guadagno è avvenuto negli anni successivi con le repliche in tv e lo streaming, attraverso il quale la serie è diventata di nuovo popolare a un pubblico giovane. E una delle più viste di sempre.

(foto Getty Images)