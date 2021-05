Hugh Jackman irresistibile mentre canta New York New York

Bravissimo attore. Ottimo showman (ve lo ricordate per l'appunto nel film "The Greatest Showman"?). Marito affettuoso e innamoratissimo. Quante virtù ha Hugh Jackman.

E di alcune la star ha deciso di dare un assaggio sulla sua pagina Instagram. Ammiratelo mentre, come nulla fosse, intona d'improvviso, e a perfezione, la celebre canzone "New York New York".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman)

La canzone era stata scritta appositamente per il film "New York New York" di Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro. Ne avevano fatto poi una cover sia Frank Sinatra che Lady gaga (che l'aveva cantata per i 100 anni di Sinatra, il 6 dicembre 2015.). Il 7 febbraio 1985 la canzone è poi diventata l'inno ufficiale della città di New York. E la versione di Hugh non sfigura con le precedenti...

Ma anche come ballerino Jackman sa come incantare: guardatelo durante le prove del musical di Broadway "The Music Man", la sua prossima fatica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman)

(foto Getty Images)