Anche Lady Gaga nella reunion di Friends. Ma non ci sarà Brad Pitt. Ecco perché

Jennifer Aniston lancia la reunion di "Friends": prima il video su Instagram, poi la lista degli ospiti. Slittata causa pandemia e lockdown, la reunion più attesa della tv mondiale si terrà il 27 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Riecco Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) e David Schwimmer (Ross). Tornano 17 anni esatti dopo averci detto addio. Era il 6 maggio 2004: 52,5 milioni di persone e record di episodio più visto del decennio. La prima puntata andò in onda il 2 settembre 1994. In Italia arrivarono nel 1997, e andarono avanti fino al 2005. Nelle ultime stagioni, il cast ha iniziato a guadagnare fino a 1 milione di dollari a episodio: intascando ben 24 milioni di dollari nella penultima stagione e altri 18 milioni nell’ultima.

Per la reunion hanno ottenuto tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari. Ma forse sono riusciti ad arrivare anche a 4. Ci saranno anche Lady Gaga e Reese Witherspoon. Mancherà Brad Pitt, che fu guest star nell’ottava stagione: allora era sposato con Jennifer/Rachel e si divertiva a farle visita sul set. Finché i produttori non gli offrirono di partecipare alla puntata speciale della Festa del Ringraziamento. Il ruolo? Will Cobert, compagno di high school di Ross. Avevano fondato il club ‘Io odio Rachel’, spargendo la voce che fosse un ermafrodita: cosa che suscitò polemiche.

(foto Getty Images)