Johnny Depp e quel figlio che gli somiglia come una goccia d'acqua

Si sa molto di Johnny Depp e del suo burrascoso divorzio dalla moglie Amber Heard. Meno invece della famiglia che l'attore aveva creato con la prima compagna, Vanessa Paradis. Dalla relazione erano nati Lily-Rose, già lanciata nel mondo del cinema ("Tusk", "Planetarium", "L'uomo fedele", "Il re") e il più schivo Jack.

Ed è proprio Jack (il cui nome completo è Jack John Christopher Depp III) il vero sosia del suo celebre padre. Basta guardare le foto pubblicate su Instagram per rendersene conto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da || (@jackidepp)

Jack Depp ha 19 anni ed è davvero un ragazzo molto riservato. Non frequenta i social network e non sembra particolarmente interessato allo splendore del mondo del cinema, a differenza della sorella. In un'intervista al Philippine Daily Inquirer papà Johnny aveva dichiarato: «Jack, il mio ragazzo, è sempre stato un abile disegnatore. Non ha mai mostrato interesse a diventare attore. Però sa disegnare e suonare davvero molto bene!».

Insomma, la natura d'artista c'è. Oltre a una somiglianza davvero spiccata con il grande attore. Anche se molti fanno notare come il giovane Jack abbia preso molto anche dalla bellissima mamma Vanessa.

(Foto Getty Images)