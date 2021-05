Passione Italia: anche Anthony Hopkins avvistato nel nostro paese

Sir Philip Anthony Hopkins è ritornato in vacanza, in Italia, al confine tra Umbria e Toscana, a due passi da quel Trasimeno che dice di amare molto.

Il mito di Hollywood, 83 anni, vincitore dell'Oscar come miglior attore protagonista per "The Father", non si è presentato alla recente cerimonia di Los Angeles, al Dolby Theatre per ritirare la preziosa statuetta, preferendo, prima restare nel suo Galles, e poi partire alla volta del Belpaese. Dopo, però, essersi vaccinato.

Qui è stato visto a Cortona, in veste di turista. Lo hanno immortalato, insieme alla moglie, con una serie di scatti, alcuni residenti e commercianti in via Nazionale, il corso principale del piccolo centro aretino. Foto puntualmente pubblicate, sui social. La star ha ribadito di essere tornata "per fare shopping, godere delle bellezze della città etrusca e mangiare i prodotti tipici dell'area toscana-umbra".

Già nel 2009, riporta il giornale online Umbria24, l'attore britannico naturalizzato statunitense è stato ospite del "Toscana Sun Festival" di Cortona, dove, al teatro Signorelli, venne eseguita per la prima volta la sua composizione musicale, "Winter’s Waltz", e sono stati esposti alcuni suoi dipinti. Del resto, Anthony Hopkins, ha spesso affermato che "diventare attore è stato un ripiego e che le sue vere passioni sono musica e pittura".

I suoi quadri hanno uno stile naïf che lui definisce infantile, sono serigrafie e acrilici su tela ispirati ai suoi sogni che realizza utilizzando non i normali pennelli, ma un coltello. Parlando delle sue opere, l’attore ha affermato: "Il volto non è importante. Sono gli occhi. Gli occhi sono la parte più inquietante dell’anima. È tutto molto primitivo. È arte infantile. Deve essere infantile perché io sono ancora un bambino. Ho scoperto di recente che mi piace tutto quello che normalmente agli occhi degli altri è sbagliato in me. Con la pittura forse riuscirò a raggiungere il divino".

