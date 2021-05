George Clooney, i suoi 60 anni e tutto l'amore per Amal

E sono 60. Tante le candeline che giovedì 6 maggio George Clooney dovrà spegnere sulla sua torta di compleanno. E per uno dei volti di Hollywood più amati in tutto il mondo è un momento particolarmente fortunato e felice: il suo ultimo film, “Midnight Sky”, è andato molto bene; ora, da regista, sta lavorando a “The tender bar”, tratto dal romazo omonimo del 2005 di J. R. Moehringer e con Ben Affleck quale protagonista; last but not least c’è ovviamente la sua famiglia, con il matrimonio con Amal che è ormai prossimo ai 7 anni.

E sul lato familiare potrebbero presto esserci grandi novità visto che la coppia non esclude affatto di allargare il numero dei componenti “regalando” un fratellino o una sorellina a Ella e Alexander. E per smentire le voci di una crisi tra i due, sostenuta qualche mese fa da alcuni tabloid a stelle e strisce, il buon Clooney fa sapere a chiare lettere che “sono io quello che ha vinto il jackpot sposando Amal, non lei".

(Foto Getty Images)