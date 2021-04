Leonardo DiCaprio di nuovo sul set

L’America non perde tempo. "Un altro giro", il film di Thomas Vinterberg fresco di Oscar per il miglior lungometraggio internazionale, diventerà un remake.

La società di produzione di Leonardo DiCaprio, la Appian Way, ha acquisito in poche ore i diritti battendo una serie di concorrenti tra cui le compagnie di Jake Gyllenhaal ed Elisabeth Banks. Il film che ha conquistato tutta l’Academy Award racconta la storia di quattro amici che consumano alcol ogni giorno per dimostrare una teoria secondo la quale il mantenimento di un determinato livello alcolico nel sangue ispira creatività. E se nella pellicola originale il protagonista è il danese Mads Mikkelsen, in questo rifacimento potrebbe avere il volto proprio di Leonardo DiCaprio. Mentre Vinterberg regista e sceneggiatore di "Un altro giro" dovrebbe essere il produttore esecutivo.

E di lui sarà impossibile dimenticare il discorso tenuto durante la cerimonia degli Oscar 2021. Un omaggio emozionante alla figlia di 19 anni, morta in un incidente stradale pochi giorni dopo la fine della ripresa della pellicola. “Volevamo fare un film che celebrasse la vita – ha detto – abbiamo finito per fare questo film per lei, è un monumento a lei”.

(foto Getty Images)