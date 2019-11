1 dicembre: Last Christmas dei Wham! è la canzone natalizia più ascoltata

1 dicembre 2008: "Last Christmas" dei Wham! batte un record: per il quinto anno consecutivo è la canzone più ascoltata delle feste natalizie. Secondo la Performing Right Society, "Last Christmas" precede, nella graduatoria, "Do They Know It's Christmas?" della Band Aid e "Fairytale of New York" dei Pogues. Nella classifica non mancano naturalmente Mariah Carey e Bruce Springsteen.