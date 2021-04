Kate Winslet e quella figlia che non crede nelle raccomandazioni

E' davvero più unica che rara. Perché, in un mondo in cui si cerca una raccomandazione a tutti costi, rifiutarne una prestigiosa è davvero un'eccezione che fa notizia. A farlo è la ventenne Mia Threapleton.

Il nome molto probabilmente non vi dirà nulla. Appunto. Perché è con questo nome che la ventenne Mia si presenta ai provini. Omettendo di rivelare il nome della madre: Kate Winslet. Esatto: la giovane Mia è figlia di una delle star più celebri del mondo del cinema.

Anche Mia adora recitare e vuol fare l'attrice, come la madre. Ma, per evitare accuse di favoritismi e raccomandazioni, non fa leva sul celebre cognome materno quando si reca a un'audizione.

Mia è la primogenita della Winslet e del suo primo marito Jim Threapleton.

E' stata Kate Winslet a rivelare il comportamento della figlia, durante un programma televisivo britannico condotto da Lorraine Kelly: «La cosa fantastica per lei è che ha un cognome diverso, quindi le persone che l’hanno scelta non sapevano che fosse mia figlia e questo era importante per la sua autostima. Adesso è nella Repubblica Ceca e sta per iniziare una serie tv laggiù». La Winslet ha aggiunto: «Alcuni anni fa si è voltata e ha detto: “Mi piacerebbe fare un tentativo”».

Detto fatto: Mya è stata presa nel cast di "Shadows", nuovo film di Carlo Lavagna. «Avevo appena finito la scuola, ero libera dall’inferno degli esami, e mi sentivo eccitata, nervosa e pronta per iniziare le audizioni» ha rivelato Mya «Speravo solo di avere la possibilità di fare quello che desideravo da così tanto tempo!». La ragazza ha anche parlato della celebre madre:«Non mi mette pressione l’avere una madre come lei... La sua carriera è fantastica ed è incredibilmente brava in quello che fa, mi entusiasma che qualcuno possa paragonarci ma per me è semplicemente mia mamma».

(Foto Getty Images)