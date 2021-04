Adam Driver e Marion Cotillard per l'apertura del Festival del Cinema di Cannes

Il Festival di Cannes 2021 riparte in presenza, dopo la sospensione dell’anno scorso, e il film di apertura sarà “Annette” di Leos Carax, con Marion Cotillard e Adam Driver. La bella città provenzale si riempirà di cinema dal 6 al 17 luglio. Il red carpet sarà distanziato e ultra-selezionato, ma sarà emozionante veder sfilare la diva francese con il collega americano attualmente impegnato in Italia sul set di “House of Gucci”, di Ridley Scott, insieme a Lady Gaga.

“Annette” sarà presentato in anteprima internazionale e parteciperà al Concorso, dopo la cerimonia di apertura al Grand Thaâtre Lumiere del Palais des Festivals di Cannes. "Sarà una grande festa, non vediamo l'ora", aveva detto il delegato generale Thierry Fremaux parlando dell'edizione 2021 della kermesse. Verranno comunicate a inizio giugno la selezione ufficiale e la composizione della giuria, di cui sarà presidente il regista americano Spike Lee.

Ma torniamo alla pellicola d’apertura: il sesto lungometraggio dell'enfant terrible del cinema francese Leos Carax è ambientato nella Los Angeles contemporanea, e racconta la storia di Henry (Adam Driver), un cabarettista con un feroce senso dell'umorismo, e Ann (Marion Cotillard), una cantante di fama internazionale. Coppia perfetta sotto i riflettori, ma la nascita della loro prima figlia, Annette, stravolgerà l’equilibrio.

"Ogni film di Leos Carax è un evento – ha affermato Pierre Lescure, Presidente del Festival di Cannes - E questo mantiene le sue promesse! 'Annette' è il dono che speravano gli amanti del cinema e della cultura, che abbiamo desiderato ardentemente durante lo scorso anno".

"Non avremmo potuto sognare un incontro più bello con il cinema e il grande schermo, al Palais des festivals dove i film vengono ad affermare il loro splendore” ha detto Thierry Frémaux, Delegato Generale. "Il cinema di Carax è un'espressione di questi gesti potenti, di queste misteriose alchimie che fanno il segreto della modernità e dell'eternità del cinema".