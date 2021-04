Pierce Brosnan e la meravigliosa dedica romantica alla moglie

Per il 20mo anniversario di matrimonio con Keely Shaye Smith, Pierce Brosnan ha sfogliato l’album dei ricordi, facendo emergere ancora una volta il suo cuore romantico. Lui, l'eterno affascinante 67enne ha così condiviso su Instagram una foto privata del 1995, che lo mostra, proprio accanto alla sua seconda moglie, su uno yacht, nel mare di Tahiti, agli inizi della loro love story, nata in Messico. "Sembra ieri, eppure con te gli anni volano amore mio, ho così tanti sogni con te, andiamo avanti amore mio", recita la didascalia del sex symbol.

Anche Keely Shaye, festeggia l’anniversario sui social, con un’altra foto da sogno nel paradiso tahitiano. Lei, con il fiore nei capelli, lui di nuovo a torso nudo con il pareo e il six pack da manuale.

Pierce e Keely Shaye sono inseparabili dal 1994, quando, si sono conosciuti a una festa sulla spiaggia. Lei lavorava come presentatrice televisiva. Il loro è stato un colpo di fulmine, si sono rivisti poche sere dopo e hanno parlato per ore, fino alle tre del mattino. Sette anni dopo, il matrimonio. Hanno due figli: Dylan, di 21 anni e Paris, di 17.

Lui, che ha fatto e fa girare la testa a milioni di donne, nella vita, non è affatto un rubacuori come James Bond, che ha interpretato. "È la mia stella polare, la luce che illumina il mio mondo", ha detto più volte Brosnan parlando della moglie.

L’attore di origine irlandese è il classico esempio di bellezza perennial in versione maschile. Con la chioma sale e pepe, non ha perso un grammo del suo charme ed è addirittura più in forma di una decina di anni fa. Appena spuntata la classica pancetta, verso i 60 anni, ha subito assunto un personal trainer e da allora si tiene in forma ogni giorno con esercizi di pilates e sollevamento pesi. Un regime che gli permette ancora oggi di indossare lo smoking, ma anche la semplice combo t-shirt, jeans e sneakers, nel modo più sexy di sempre.

