E' di Hugh Jackman la più bella frase d'amore del mese

E’ uno degli uomini più desiderati di tutta Hollywood, ma non lo avete visto finire praticamente mai sulle riviste di gossip. Il fatto è che Hugh Jackman è sposato da 25 anni con la stessa donna (cosa che da quelle parti non è cosa molto diffusa, per usare un eufemismo), Deborra-Lee Furness.

L’11 di aprile dell’ormai lontano 1996 l’attore australiano convolava a giuste nozze con la collega e connazionale appena fuori Melbourne dopo un solo anno di relazione. Un quarto di secolo è ormai passato e i due sono ancora assieme e Hugh ha deciso di ricordare pubblicamente l’anniversario con un post su Instagram diventato immediatamente virale.

Il protagonista ha pubblicato alcune foto di quella giornata e scrivendo un post che non ha bisogno di commenti: “Essere sposato con te Deb è naturale come respirare”. E prima di concludere ricorda alla moglie che “abbiamo appena iniziato”. I due si sono conosciuti sul set della serie tv australiana “Correlli” e i 13 anni di differenza (il più giovane dei due è lui) non sono mai stati evidentemente un problema. I due hanno hanno due figli adottivi: il ventenne Oscar e Ava, che di anni ne ha 15.

(foto Getty Images)