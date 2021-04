E' di Jennifer Lopez e di Meryl Streep la foto più bella di aprile

Aprile è davvero iniziato da poco, ma già una foto si candida a essere "lo scatto del mese". Perché racconta di bellezza, di arte, di impegno, di amicizia. Tutto al femminile.

Guardatela: ritrae due grandi donne dello spettacolo. Meryl Streep e Jennifer Lopez. La prima è l'attrice che ha imposto a Hollywood un nuovo modello di femminilità. Riflessiva e impegnata. E tuttora, a 72 anni, è sempre di più sui set, per sfatare l'inveterata convinzione che il mondo del cinema non abbia più ruoli grandi per le attrici over 40. Pensate che negli ultimi anni Meryl ci ha regalato interpretazioni travolgenti in film come "Florence" con Hugh Grant, "The Post" di Steven Spielberg, (2017), "Mamma Mia! Ci risiamo", "Panama Papers" di Steven Soderbergh, "Piccole donne" di Greta Gerwig, "The Prom" e "Let Them All Talk", di Steven Soderbergh.

La seconda è la vulcanica Jenifer Lopez. Attrice e cantante, orgogliosa delle sue origini latine, un vero esempio per tante ragazze di oggi: perché coronare il proprio sogno è possibile, se ci si impegna a fondo con tutte se stesse.

Bellissima la frase riportata da Meryl Streep insieme alla foto: «Be the composer of your own destiny», ovvero, sii tu stessa la compositrice del tuo destino. E sia Meryl che Jennifer lo sono state, senz'altro.

Per ora Jennifer è impegnata sul set del suo nuovo film, "Shotgun Wedding", nella Repubblica Dominicana, come potete vedere da questi bellissimi scatti. Nel film è impegnato anche Lenny Kravitz.

(foto Getty Images)