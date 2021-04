Luca Argentero e quella frase perfetta che racconta il nostro tempo

Stiamo vivendo tempi strani. In cui la nostra quotidianità è davvero cambiata, come mai ci saremmo aspettati. Ed è la seconda Pasqua che dovremo trascorrere in lockdown. A sintetizzare questo periodo difficile, fatto di lontananze, chiamate su Zoom, rapporti a distanza, è Luca Argentero, con una frase fulminante pubblicata sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Parole che lasciano il segno. Perché vorremmo poter fare di più, che essere semplici foto su un social. Per esempio andare a cinema, a teatro, o ai concerti, come ricorda anche la campagna per la giornata mondiale del teatro, ricordata da Argentero stesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Unica consolazione, gli affetti più cari. E la contemplazione della natura. In attesa di tempi migliori che, si spera, veranno presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

(foto Getty Images)