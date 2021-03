Gwyneth Paltrow e la sua confessione: il divorzio da Chris Martin è stato devastante

Il divorzio è un’esperienza dolorosa per chiunque, anche per chi, agli occhi dei più, ha una vita dorata. Proprio come Gwyneth Paltrow, attrice e imprenditrice di successo. La protagonista di “Shakespeare in Love” è tornata a parlare della separazione da Chris Martin nel podcast “Unqualified” dell’attrice Anna Faris: “E’ stato devastante. Era l’ultima cosa al mondo che avrei voluto. Però il divorzio mi ha insegnato tanto su me stessa”.

Dal dolore alla rinascita: “Proprio grazie a quello che ho imparato in quel periodo, ho potuto costruire qualcosa che mai avevo avuto prima con l’uomo più sorprendente del mondo” ha dichiarato l’attrice premio Oscar, che, dopo l’addio al cantante dei Coldplay, ha incontrato Brad Falchuk.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin hanno trascorso molti momenti felici e messo al mondo due figli, Apple e Moses, ora adolescenti. Hanno fatto sognare i fan, ma il sogno si è infranto nella realtà di tutti i giorni. Poi nel 2018, le seconde nozze con il produttore cinematografico.

Ora l’amore sembra andare a gonfie vele per la Paltrow, che il 1° marzo, in occasione del 50esimo compleanno del suo compagno, su Instagram si augura altri 50 anni insieme!

Il segreto per una relazione solida e felice? L’amicizia secondo l’attrice, che racconta: “Per un bel po’ siamo stati solo amici, poi all’improvviso ci siamo innamorati”.

(Foto Getty Images)