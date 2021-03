Johnny Depp e quell'estraneo che si è fatto una doccia in casa sua

Chi non ha mai desiderato entrare nella villa di qualcun altro, giusto per un drink con una bottiglia lì trovata e magari farsi anche una bella doccia? E chi non lo ha mai davvero messo in pratica? Dai, siate onesti, tutti noi almeno una volta nella vita lo abbiamo fatto… No? Beh, qualcuno a Los Angeles lo ha fatto.

Mentre si trovava nelle Hollywood Hills si è introdotto nella villa di Johnny Depp passando attraverso la recinzione che si trova nei pressi della piscina, e dopo aver girovagato un po’ si è introdotto all’interno dello stabile dove si è fatto un goccetto e poi una doccia. Al malcapitato – o fortunato? – alla fine è andata male: un vicino di casa dell’attore ha infatti visto uno sconosciuto aggirarsi all’interno della sua proprietà e ha avvisato la sicurezza.

Tutto finito? No, perché l’uomo si è chiuso all’interno del bagno in cui si è fatto la doccia e la security ha chiamato la polizia che ha abbattuto la porta. L’intruso è stato fermato ma le sue generalità non sono state rese note, secondo i media losangelini si tratterebbe di un senzatetto. Curiosità: per la villa di Johnny Depp non si tratta di una novità, visto che già nello scorso mese di gennaio una donna si era introdotta furtivamente. Una stretta alla sicurezza non sarebbe un’idea da buttare via…