Dirty Dancing: il video segreto del provino di Patrick Swayze è pura magia

E' un film che non si dimentica, "Dirty Dancing". Per la sua atmosfera che ricorda estati perdute e canzoni di una volta. E per l'alchimia tra i due protagonisti, il grande Patrick Swayze, purtroppo scomparso il il 14 settembre 2009, a 57 anni, e Jennifer Grey, nei panni del maestro di ballo Johnny e della giovane turista Baby.

Adesso è stato diffuso il video in cui si vede il provino della coppia. Che è semplicemente meraviglioso, pura poesia visiva, energia e affiatamento, allegria e speranza.

The Dirty Dancing screen test with Jennifer Gray and Patrick Swayze is the uplifting content I'm here for pic.twitter.com/eyDqAz6OoM — Giles Paley-Phillips (@eliistender10) March 16, 2021

Queste immagini ci fanno capire davvero perché non era possibile scegliere altri interpreti che non fossero Patrick e Jennifer. E dire che per i loro ruoli si erano presentati anche Billy Zane (poi visto in "Titanic") e nientemeno che Sarah Jessica Parker. A essere scelti furono però Swayze e Grey. E in effetti il video del loro provino è davvero eccezionale.

"Dirty Dancing" costò appena 5 milioni di dollari, guadagnandone 218 ed entrò nel Guinness dei primati come primo film a superare il milione di copie vendute in home video. La canzone "(I’ve had) The Time of My Life" vinse l’Oscar, il Golden Globe e il Grammy per il miglior duetto. Adesso si parla di un remake del film. Potrà mai eguagliare l'originale?

(Foto Getty Images)