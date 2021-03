House of Gucci: Jared Leto è irriconoscibile sul set

A vedere l’unica foto che circola rubata sul set di “House of Gucci” si direbbe che tra i protagonisti del film che Ridley Scott sta girando in Italia (in questi giorni la troupe è a Milano) c’è pure Robert Duvall.

Solo che il premio Oscar reso immortale da film come “Il padrino” e “Apocalypse Now” non è nel cast, comunque stellare, della pellicola in questione. No, quell’uomo di profilo con una giacca di velluto viola, calvo e con i capelli lunghi dietro e piuttosto appesantito è in realtà il bravissimo (e altrettanto bello) Jared Leto.

Il cantante e attore, che visita spesso l’Italia anche per motivi non professionali, interpreta infatti Paolo Gucci nel film che lo vedrà protagonista assieme ad Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons e Lady Gaga. Una trasformazione notevole e necessaria per calarlo perfettamente nella parte dello stilista e nel clima degli anni 90. Il film dovrebbe uscire il prossimo 24 novembre.

