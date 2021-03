Brad Pitt e Sandra Bullock finalmente insieme!

Può sembrare incredibile, ma Brad Pitt e Sandra Bullock, due grandi di Hollywood e anche due buoni amici, non avevano mai recitato insieme. Adesso a colmare la lacuna è per fortuna arrivato il film "Bullet Train", che li vede sul medesimo set. E sono filtrate anche le prime foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sandrabullockofflcial

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brad Pitt_ (@bradpitt1192020)

Brad e Sandra si conoscono da ben 30 anni e adesso grazie al regista David Leitch sono i protagonisti di questo film d'azione, un thriller tratto da un romanzo del giapponese Kotaro Isaca. Alle riprese avrebbe dovuto partecipare anche Lady Gaga, ma attualmente la star è impegnata sul set italiano di "House of Gucci".

Ancora non si conosce la data d'uscita di "Bullet Train" e neanche quella del film interpretato da Gaga. E la speranza è che davvero li si possa vedere in sala. Anzi, a questo proposito, un recentissimo sondaggio, dal titolo “Hearst Movie Confidence - Del cinema ti puoi fidare” (realizzato dall’Istituto Lexis Ricerche) ha fotografato la grande voglia degli italiani di tornare a frequentare i cinema, come prima della pandemia.

I dati sono rivelatori: ben il 74% degli intervistati si dichiara disposto a tornare in sala non appena sarà possibile. Anzi, l'81% del campione ha rivelato che, se domani i cinema riaprissero in sicurezza, tornerebbe a frequentarli come prima.

I film preferiti? Cinema d’autore e commedie (per il 48%,degli intervistati), seguiti da gialli e avventura.

Il 60 % del campione vorrebbe poi storie positive; per il 46% dovrebbero anche esserci più pellicole firmate da registe e autrici.

La speranza di tutti è comunque una sola: tornare presto in sala. Per ammirare Brad Pitt, Gaga e tutte le altre star, internazionali e italiane. Aspettando emozionati, nel buio di un cinema, che scorra il sipario e un grande film abbia inizio.

(Foto Getty Images)