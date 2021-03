Steven Spielberg vuole girare un film sulla sua vita

Steven Spielberg sarebbe pronto a raccontare la più straordinaria delle sue storie cinematografiche: quella di un ragazzino cresciuto in Arizona che riesce a realizzare i suoi sogni. E diventa autore di grandi capolavori del cinema come "Duel", "Incontri ravvicinati del terzo tipo", "E.T. l'extra-terrestre", "L'impero del sole", "Jurassic Park", "Schindler's List - La lista di Schindler", "Minority Report", "The Terminal", "War Horse", oltre alla saga di Indiana Jones. Giusto per citare qualche titolo...

Insomma, quello che Spielberg ha in mente è un film autobiografico, basato sui suoi ricordi d'infanzia in Arizona. Un periodo che a detta stessa del regista gli ha ispirato moltissimi dei suoi film, sia a livello di personaggi che di vicende raccontate.

La sceneggiatura è naturalmente nelle sue mani. Ad affiancare il regista, Tony Kushner, che si è già occupato di altre sceneggiature di Spielberg in passato. Le riprese dovrebbero avere inizio questa estae e si pensa a un'uscita nelle sale nel 2022.

Ben poco si conosce della trama del film e del cast. Unica indiscrezione, pare che Michelle Williams sia stata interpellata per interpretare la madre di Spielberg. Si sa ache che a impersonare il regista da giovane ci saranno diversi attori, uno per ciascuna età del protagonista.

Spielberg è anche impegnato in un altro progetto, la rilettura di un classico del cinema: il musical "West Side Story". Il film dovrebbe uscire alla fine dell'anno.

