George Clooney e quell'incredibile rivelazione su Amal

Ma è davvero possibile? Sì, perché a confessarlo è stato George Clooney in persona. Anche se si fa davvero fatica a credergli. Ma di cosa si tratta? Be', il bel George ha rivelato che sua moglie detesta profondamente uno dei suoi personaggi più amati: nientemeno che il dottor Doug Ross, tra i protagonisti della celebre serie tv "E.R.".

Fu proprio l'interpretazione del dottor Ross, affascinante e seduttore, a fare di George Clooney, fino allora un attore sconosciuto, un sex symbol internazionale. La carriera di George, dopo il camice e lo stetoscopio del bel pediatra della serie, decollò fino alle vette più eccelse. Prima delle 5 stagioni che interpretò in "E.R.", Clooney aveva avuto infatti solo piccole particine ("La signora in giallo", "L’albero delle mele" ed era stato scartato da Ridley Scott, che gli aveva preferito Brad Pitt, per il film "Thelma e Louise".

Dopo aver inter interpretato il dottor Ross, George divenne però una vera star. E, va detto, il pubblico femminile perse la testa per lui. Ma lo stesso effetto non si è verificato con Amal. George lo ha confessato nel podcast SmartLess: «Mia moglie sta guardando adesso la serie. E la cosa mi imbarazza. Sinceramente non ricordavo tutte le cose terribili che il personaggio faceva alle donne della sua vita». Un altro ospite del podcast, Jason Bateman di "Ozark", ha scherzato, ipotizzando che anche Amal fosse stata vittima del fascino del bel dottor Roos, ma Clooney ha subito raffreddato gli entusiasmi con una secca risposta: «No, non mia moglie».

Nonostante l'evidente antipatia di Amal per il personaggio del dottor Ross, George non porta rancore. Anzi, sempre nel podcast, ha parlato della moglie con amore totale: «Lo confesso: fu una visione che mi tolse il respiro. È stata davvero una folgorazione. Amore a prima vista. Anche oggi, rispetto a 7 anni fa, nulla è cambiato. Era così brillante, divertente, bellissima e gentile… Mi ha letteralmente sconvolto. Ci siamo fidanzati pochi mesi dopo. Tempo un anno ed eravamo già sposati. Fu davvero una cosa sorprendente, per me e per chi mi conosceva. In questi anni di matrimonio non abbiamo mai litigato. Neanche il coronavirus e il lockdown forzato ci hanno cambiati». E neanche il dottor Ross dunque potrà mai farli litigare...

(Foto Getty Images)