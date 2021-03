Luca Argentero così non l'avevamo mai visto... La foto più bella

Ebbene no, Luca Argentero così non si era mai visto. E davvero l'immagine che l'attore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram è stata una bella sorpresa per tutte le sue fan.

Lo scatto infatti è inedito. Risale ai tempi in cui Argentero era solo un bravo ragazzo di belle speranze. Che magari sognava il mondo del cinema e dello spettacolo, ma intanto studiava e si impegnava per il suo futuro (l'attore si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino nel 2004). C'è chi pensa anche la foto possa risalire più o meno al periodo in cui Argentero si metteva in luce partecipando al reality Il Grande Fratello (era il 2003).

L'immagine è intensa e lascia il segno: sguardo diretto, posa perfetta, bianco e nero artistico. Un bel ricordo dei tempi passati. Da non rimpiangere, però. Perché anche adesso, alla vigilia dei 43 anni (che compirà il 12 aprile) Luca ha mantenuto intatto tutto il suo fascino (e secondo molti, da brizzolato ne ha anche guadagnato). E' un attore affermato e soprattutto è felice. E' diventato padre di una bambina, la piccola Nina Speranza, nata lo scorso anno, e a breve intende sposare la sua compagna, Cristina Marino. E chissà se il Luca di quello scatto di tanti anni fa avrebbe mai immaginato tutto questo...

