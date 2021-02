Alessandro Gassmann buon compleanno

Buon compleanno Alessandro Gassmann!

L'attore (e regista) è nato a Roma il 24 febbraio 1965. Alessandro è figlio di Vittorio Gassman e dell’attrice Juliette Mayniel.

A renderlo tra i più apprezzati dal pubblico, film come "Il bagno turco", "Caos calmo", "Basilicata coast to coast", "Non ci resta che il crimine".

Durante la sua carriera, Alessandro ha ricevuto un David di Donatello per "Caos calmo". Ha anche vinto tre nastri d’argento, due globi d’oro e un Ciak d’oro. È sposato con l'attrice Sabrina Knaflitz, dalla quale ha avuto il figlio Leo.

E' stato ambasciatore di buona volontà dell’UNHCR, l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati ed è da anni testimonial di Amnesty International.

Alessandro Gassmann è inoltre attivamente impegnato sul fronte della difesa del nostro ecosistema, con il suo progetto #GreenHero su Twitter, con cui racconta storie di personaggi, aziende e attività che si occupano di attività "green". Il suo motto è Reduce, Reuse, Recycle (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare). Per il suo impegno, Gassmann ha anche ricevuto il premio Top Green Influencer, assegnato dal magazine GreenStyle.

