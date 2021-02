Luca Argentero come non lo avete mai visto prima

No, così Luca Argentero non lo avete mai visto. In nessun film, in nessuna serie tv. Guardatelo: è camuffato da avocado. Gigante. E' sempre bellissimo e affascinante, certo. Ma vederlo così, non ce lo saremmo mai aspettato.

Cosa è successo? Be', in primo luogo era Carnevale. Ma perché scegliere un costume così poco donante? Il motivo c'è, e racconta tutto l'amore di Luca per la sua compagna Cristina Marino. Come potete vedere dalla foto (e dalla didascalia che lo accompagna), Cristina si è maschera da Jane Fonda, quella del periodo d'oro della ginnastica. E, dato il tema salutare, Luca si è finto colossale avocado (con la frase «Ogni avocado ha la sua Jane Fonda...»). Va rivelato che Cristina si è davvero innamorata di Luca quando ha scoperto quanto fosse salutista (e dunque dedito all'avocado). L'attrice ricorda così quel momento: «Mi sono detta “Si, è lui” la prima volta che ho aperto il frigorifero. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantastico».

L'amore è sbocciato grazie ai cibi salutari. E sembra davvero andare a gonfie vele. Come testimonia la foto (questa sì, più canonica) per San Valentino...

