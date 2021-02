E ora Brad Pitt fa coppia con Sandra Bullock

Sono amici da 30 anni, ma lo stesso set non lo avevano mai condiviso: l’occasione per Brad Pitt e Sandra Bullock è arrivata con "Bullet Train", l’atteso action thriller della Sony.

Come riportato da Deadline.com, l’attrice di Gravity si aggiunge ai già annunciati Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka e Andrew Koji.

Quale sarà il suo ruolo ancora non si sa. Tratto dal romanzo ‘Maria Beetle’ di Kōtarō Isaka, Bullet Train racconta la vicenda di cinque assassini che si incontrano su un treno ad alta velocità in Giappone e capiscono che i loro omicidi sono legati. Scritto da Zalk Olkewicz, il film è diretto da David Leitch.

La Bullock ha lavorato con tutti i big di Hollywood: da George Clooney ("Gravity") a Hugh Grant ("Two Weeks Notice"), da Keanu Reeves ("Speed") a Ben Affleck ("Piovuta dal cielo"). Sul set sono nati anche grandi amori… con Matthew McConaughey ("Il momento di uccidere") e Ryan Gosling ("Formula per un delitto").

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Bullock (@sandra.bullock.official)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Bullock (@sandra.bullock.official)

E ora Brad, col quale Sandra condivide un affetto: Jennifer Aniston (a proposito, buon compleanno Jennifer!) ex moglie, ma in buoni rapporti, di lui e best friend di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Bullock (@sandra.bullock.official)

(Foto Getty Images)