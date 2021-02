Jennifer Aniston buon compleanno

E sono 52! Jennifer Aniston, icona di gioia e del think positive, si appresta a festeggiare il proprio compleanno probabilmente in maniera molto diversa da come se lo era immaginato un anno fa.

L’11 febbraio 2020 si era raccontata a Sandra Bullock per il magazine Interview e alla domanda «Cos’è che non hai ancora fatto e non vedi l’ora di fare?» Jennifer aveva risposto: «Non è molto quello che mi vedo fare, ma c’è un piccolo screenshot nel mio cervello, dove sento l’oceano, vedo l’oceano, sento risate, vedo bambini correre, sento ghiaccio in un bicchiere, sento l’odore di cibo in cottura. Questa è la gioiosa istantanea nella mia testa».

Gli ultimi 12 mesi sono andati in una direzione inaspettata per chiunque… fondamentale è il modo di reagire all’imprevisto. Per l’indimenticabile Rachel Green dell’acclamata serie tv “Friends”, è fondamentale volersi bene…

Intanto, c’è chi ancora non si stanca di sognare (più che per l’attrice, probabilmente per sé…) un ritorno di fiamma con l’ex marito Brad Pitt (anzi due volte ex, perché in mezzo c’è stato anche Justin Theroux). I fan sono impazziti dopo aver visto un selfie pubblicato sui social dall'attrice in cui, a detta loro, avrebbero riconosciuto l’attore disteso alle sue spalle…

I due starebbero girando cose diverse nella stessa location e sarebbe quindi molto probabile che si siano incontrati durante una pausa dalle riprese della seconda stagione di “The Morning Show” (per lei) e del film “Bullet Train” (per lui), soprattutto visto che i loro rapporti sono buoni da un pezzo ormai.

Chiunque sia quello ritratto nello scatto… felice compleanno, Jennifer!