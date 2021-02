Pretty Woman e l'omaggio dolcissimo a Julia Roberts

Alzi la mano chi non ricorda "Pretty Woman", il romanticissimo film interpretato da Julia Roberts e Richard Gere, storia di una Cenerentola moderna e del suo particolare Principe Azzurro. Per molti di noi basta sentire le prime note della canzone di Roy Orbison, "Pretty Woman", appunto, per tornare con la mente al sorriso disarmante di Julia e al fascino irresistibile di Richard.

Tra le scene più indimenticabili c'è quella in cui proprio Richard mette al collo di Julia, in incantevole abito da sera, un collier di gioielli mozzafiato, con scintillanti rubini a forma di cuore. E l'emozione raggiunge livelli altissimi...

Adesso Emma Roberts, la nipote di Julia (è figlia del fratello Eric), attrice sulle orme della celebre zia (ha già interpretato "I perfetti innamorati", "Empire State", "I Am Michael", "The Hunt") rende omaggio a "Pretty Woman" e a quella memorabile scena per la maison di gioielleria parigina Fred.

Si tratta proprio della stessa maison che aveva creato il gioiello indossato dalla Roberts nel film e che adesso lancia una collezione che non a caso è battezzata proprio "Pretty Woman". Nella campagna Emma è adorabile e indossa proprio una collana ispirata a quella della zia Julia.

Il direttore artistico di Fred, Valérie Samuel, ha spiegato che la collezione racconta la sua «visione dell'amore di oggi: moderno, libero e in sintonia con i tempi. Le sfumature di diamanti e rubelliti apportano un tocco di mistero e profondità, illustrano anch'essi uno stile di amare che è giocoso e multisfaccettato. Ho voluto dare alle donne che indosseranno la collezione la possibilità di sperimentare con essa in un mix and match che sposi il loro look, in tutta libertà».