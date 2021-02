Julia Roberts, Friends e quell'amore nato grazie a una tesi di fisica

San Valentino si avvicina e il romanticismo è nell'aria. Ecco che dunque arriva a proposito questa notizia che riguarda Julia Roberts e una sua bella storia d'amore, di cui fanno parte la serie tv "Friends" e... la fisica.

Ma cosa è accaduto? Be', molti di voi ricorderanno come Julia Roberts abbia partecipato a una puntata di "Friends" (per i fan della precisione, si trattava del 13esimo episodio della seconda stagione, 1996). Come hanno raccontato i produttori della serie al magazine Hollywood Reporter, a convincere Julia a fare parte del set è stato Matthew Perry, che nella serie aveva il ruolo di Chandler Bing. La Roberts in realtà non voleva prender parte alla serie, così ecco cosa accadde.

«Matthew le ha chiesto di fare la guest star nella serie», ha finalmente rivelato Kevin Bright, produttore esecutivo «Lei gli ha risposto: “Scrivimi un articolo sulla fisica quantistica e lo farò”. Per quel che ne so, Matthew è andato, ha scritto l’articolo e lo ha inviato il giorno dopo con un fax».

Evidentemente la tesi di fisica quantistica era affascinante, perché, come ricorda la sceneggiatrice Alexa Junge «Credo si siano visti prima delle riprese, perché lei era interessata a lui, che era così affascinante... Flirtavano apertamente via fax. Lei gli chiedeva: “Perché dovrei uscire con te?”. E tutti noi nella stanza degli sceneggiatori suggerivamo i motivi... Tifavamo apertamente per Matthew, il nostro desiderio era che lui la conquistasse davvero». E l'altro sceneggiatore Jeff Astrof ha aggiunto: «Durante le riprese lei non faceva altro che dire: Chandler è così divertente!”...Ho provato a dirle che ero io l'autore di tutte quelle battute, ma… Non so se Julia Roberts si sia innamorata di Matthew Perry sul set, certo è però che in quel periodo uscivano insieme. Mi sentivo come Cyrano de Bergerac!».

Julia Robert e Matthew Perry continuarono a frequentarsi durante il 1996. Poi, l'amore svanì: Perry ebbe una relazione con Yasmine Bleeth e poi con Neve Campbell. La Roberts invece fece coppia con Benjamin Bratt.

(Foto Getty Images)