Clark Gable: 5 curiosità sul grande attore

Clark Gable era nato a Cadiz il 1 febbraio 1901. Il celebre attore è scomparso a Los Angeles, il 16 novembre 1960

Gable è stato uno degli attori più famosi e ammirati della Hollywood classica. Affascinante e carismatico, ha interpretato numerosi film, anche se a dargli la gloria più grande è stato "Via col vento", pellicola del 1939 vincitrice di 10 Premi Oscar.

Tra gli altri film interpretati da Gable, ricordiamo "La tragedia del Bounty" di Frank Lloyd (1935), "Saratoga" di Jack Conway (1937), "L'isola del diavolo" di Frank Borzage (1940), "Mogambo" John Ford (1953), "Gli implacabili" di Raoul Walsh (1955), "La banda degli angeli" di Raoul Walsh (1957), "Gli spostati" di John Huston (1961).

Clark Gable si è aggiudicato un Oscar per la sua interpretazione del film "Accadde una notte" di Frank Capra (1934).

Ecco 5 curiosità sul suo conto

1 - Da giovane ha lavorato come boscaiolo, anche se ben presto si è reso conto che si trattava di un mestiere molto faticoso e che era meglio recitare nel cinema.

2 - Strenuo patriota, ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, volando in 5 missioni di combattimento con il gruppo di bombardamento 351 della Forza 8 Air. Per il suo valore è stato insignito con la Distinguished Flying Cross e la Air Medal.

3- Ha donato l'Oscar vinto per "Accadde una notte" a un bambino suo fan.

4- La sua collezione di pistole è stata valutata in mezzo milione di dollari.

5- Per recitare in "Via col vento", nel 1939, ha ricevuto 120.000 dollari. Per l'interpretazione del suo ultimo film, "Gli spostati", nel 1961, è stato pagato 750,000 dollari più 58.000 dollari per ogni settimana di lavoro ulteriore.