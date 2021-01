Sono di Luca Argentero i sorrisi più belli della settimana

E' stata una settimana di sorrisi per Luca Argentero, che ha postato sulla sua pagina Instagram una serie di foto che non lasciano spazio a dubbi: la sua è una vita serena e appagata, a contatto con la natura e insieme alla compagna Cristina e alla loro figlioletta, la piccola Nina Speranza.

Luca ha di che sorridere. Il 2020 è stato, nonostante la crisi sanitaria, un anno di successi personali, sia a livello professionale, con interpretazioni che hanno colpito il pubblico, sia personale. Il 20 maggio 2020 è nata infatti Nina Speranza, così battezzata proprio per lanciare un messaggio positivo in tempi tanto difficili. Unico rimpianto: non aver potuto celebrare il matrimonio con Cristina Marino, pianificato proprio lo scorso anno. Nozze che dovrebbero però celebrarsi in questo 2021. E allora vedremo di quali nuovi sorrisi sarà capace Luca...