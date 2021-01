Amore di nonno. Michael Douglas presenta il piccolo Ryder

Michael Douglas, 76 anni, non è solo il divo di Hollywood che tutti conosciamo, ma è anche un nonno felice che ama stare con i suoi nipotini. L’attore ha condiviso sul suo profilo Instagram il primo incontro con il nipotino Ryder, secondogenito del figlio Cameron, nato un mese fa. Uno scatto molto tenero, in bianco e nero, che ha fatto il giro del web e che ha conquistato tutti per la sua dolcezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

"La prima volta che ho visto il mio nipotino di un mese, Ryder": con queste parole condivise su Instagram, Douglas ha mostrato a tutti l'orgoglio di essere nonno. Il marito di Catherine Zeta-Jones, visibilmente emozionato, tiene tra le braccia il piccolo che ha appena bevuto il latte dal biberon.

Ryder, figlio di Cameron Douglas e della fidanzata storica, Viviane Thibes, è venuto alla luce a dicembre, pochi giorni dopo il terzo compleanno della sorellina, Lua. Michael Douglas, però, non ha potuto vederlo. All'epoca, l’attore si è limitato a commentare la foto con la quale il suo primogenito ha annunciato l’arrivo del bambino. "Sono così felice per te e Viviane, ma non credo Lua ne sia altrettanto certa", ha scritto Douglas.

Non è la prima volta che l’attore condivide sui social le immagini insieme ai nipotini. Pochi giorni prima della nascita di Ryder ha dedicato un post a Lua per il suo terzo compleanno pubblicando una foto insieme alla bimba. Un nonno che non esita a condividere tutto l'affetto che prova per i suoi splendidi nipotini.