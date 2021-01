Tom Hanks è il conduttore dello speciale tv per l'insediamento di Biden

E' Tom Hanks il conduttore di "Celebrating America", lo speciale televisivo che racconterà l'insediamento del nuovo Presidente Joe Biden alla casa Bianca.

La data è quella del 20 gennaio: quel giorno Joe Biden e la Vice Presidente Kamala Harris giureranno a Washington ed entreranno ufficialmente alla Casa Bianca. Come da tradizione, la cerimonia è raccontata in televisione e quest'anno a condurre il programma sarà Tom Hanks.

Nel cast, ancora non definitivo, ci saranno anche Justin Timberlake e Jon Bon Jovi. Il programma, come da comunicato stampa, «celebrerà l'inizio di un nuovo viaggio del paese verso un'America unita e mostrerà la resilienza, l'eroismo e la promessa di tutti di essere una nazione unita, per dedicarci alla cura di chi è malato e alla ricostruzione... e illuminare la forza della nostra democrazia, la perseveranza del nostro popolo e la nostra abilità a unirci nei tempi difficili per superarli più forti di prima... Il programma celebrerà gli eroi americani che stanno aiutando i nostri cittadini a superare questa crisi, tra cui i lavoratori in prima linea, quelli della salute, gli insegnanti, i compatrioti generosi e tutti quelli che stanno superando ogni limite per aiutare la popolazione».

La speranza è anche che lo show contribuisca a far dimenticare le scene di violenza e aggressione che hanno visto il Campidoglio protagonista appena pochi giorni fa.

