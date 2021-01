Il nuovo Bond: e se a interpretarlo fosse Jean-Regé Page di Bridgerton? Ecco cosa si sa

Il successo di Bridgerton, la serie tormentone del momento che in meno di un mese è riuscita a tenere incollate allo schermo oltre 60 milioni di famiglie, ha avuto un inevitabile effetto anche sulla notorietà di alcuni dei protagonisti. Come è accaduto al trentunenne Jean-Regé Page, l'attore che interpreta il ruolo dell'affascinante Duca di Hastings.

Ebbene, secondo la società di scommesse britannica Ladbrokes l'attore sarebbe entrato di diritto nella rosa dei possibili candidati a sostituire Daniel Craig, che si dice stanco del personaggio ormai da tempo, nel ruolo di James Bond nel prossimo film di 007. Le sue quotazioni si sarebbero attestate su un 5/1, assicurandogli un posto tra nomi illustri del calibro di Tom Hardy (dato 6/4), James Norton (7/4), Idris Elba (stabile a 7/2), Jack Lowden (8/1), Cillian Murphy (10/1), Sam Heughan e Richard Madden (entrambi dati 6/1).

Oltre alla dritta della Ladbrokes, un altro indizio che porta in questa direzione è stato un post sui social in cui l'attore (forse per dare lustro al suo personaggio in Bridgerton) ha usato una celebre citazione di Bond sul suo cocktail Martini.

L'attore, ospite di Jimmy Fellon, ha rotto il silenzio e ha liquidato queste voci affermando: «Internet fa congetture su un sacco di cose. Questa, per quanto mi riguarda, è tra le più carine. Ne sono onorato, lo sono davvero». Poi, di fatto smentendo di essere stato contattato per il ruolo, ha aggiunto: «Se sei britannico e hai fatto qualcosa di rilevante, puoi finire in questa categoria. È come una medaglia al merito, una medaglia a forma di B».

(Credits photo: Getty)