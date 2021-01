Sex And The City torna. Sul serio

Se ne è parlato a lungo e ormai sembrava impossibile. Una nuova serie di "Sex And The City", dedicato alle nuove avventure di Carrie Bradshaw e delle sue inseparabili amiche, sembrava solo un sogno irrealizzabile, per motivi legati soprattutto al cast.

E invece... invece arriva un nuovo capitolo! Si intitolerà "And Just Like That ..." e vedrà il ritorno in scena di da Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte). Ma mancherà una delle 4 celebri protagoniste: Kim Cattrall infatti non riprenderà il suo ruolo di Samantha. D'altronde, era stata proprio la Cattrall a rivelare le sue difficoltà sul set e a dichiarare di essere stata bullizzata dalle colleghe e dunque non voler mai più indossare i panni di Samantha.

La nuova serie di "Sex And The City" sarà di 10 episodi e racconterà le avventure delle tre amiche, adesso cinquantenni. Le riprese inizieranno in primavera a New York. A confermare la notizia sono state proprio le tre attrici, con un video pubblicato su Instagram

Sarah Jessica Parker ha aggiunto: «Non ho potuto fare a meno di chiedermi ... dove sono adesso?».

Ma come saranno i nuovi episodi? Al proposito, Sarah Aubrey, responsabile di contenuti originali della casa di produzione, la HBO, ha dichiarato: «Sono cresciuta con questi personaggi e non vedo l’ora di vedere come si è evoluta la loro storia in questo nuovo capitolo, con l’onestà, l’intensità, l’umorismo e l’amata città che li ha sempre definiti».

La serie "Sex And The City» è stata tratta dell'omonimo libro di Candace Bushnell del 1997 ed è andata in onda dal 1998 al 2004. Sono poi venuti due film, "Sex And The City" nel 2008 e "Sex And The City 2" nel 2010 e perfino la serie prequel, "The Carrie Diaries".

(Foto Getty Images)