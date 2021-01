Catherine Deneuve a 77 anni testimonial per una nota griffe

Catherine Deneuve in passato è stata più volte la musa di Yves Saint Laurent: oggi, a 77 anni, l’attrice è ancora una bellissima modella e, non a caso, è stata scelta nuovamente dalla nota casa di moda per diventare la protagonista della campagna primavera-estate 2021.

A volerla questa volta è stato il direttore creativo della maison, Anthony Vaccarello, e lei ha accettato subito proprio per il forte legame che da sempre ha con il prestigioso brand. Dopo la sfilata in stile anni 60 organizzata in un misterioso deserto, la maison ha stupito tutti annunciando la partecipazione dell’attrice alla campagna: Catherine, nello specifico, indosserà uno dei capi di punta della nuova collezione, un trench nero classico in pelle.

La campagna è stata presentata da Yves Saint Laurent con uno servizio fotografico realizzato da David Sims e un breve video pubblicato online, dove l’attrice è ritratta in bianco e nero, con addosso il trench allacciato in vita da una cintura: ha i capelli al vento e fuma una sigaretta elettronica, un’immagine che ricorda molto lo stile “Le smoking”, creato proprio dalla nota casa di moda nel 1966, partendo dal classico tuxedo.

Paradossalmente, in realtà questa è la prima volta che Catherine Deneuve posa ufficialmente per la maison, anche se sono 50 anni che è legata a lei, in forme e modi diversi. Quando ha incontrato Yves l’attrice aveva solo 22 anni: lo stilista creò per lei un abito da sera per l’incontro con la Regina Elisabetta, un abito lungo bianco e rosso che fu solo il primo di una lunga serie. Saint-Laurent, infatti, in seguito disegnò per la sua musa i costumi per molti suoi film.

“La mia più bella storia d’amore è con te”, disse l’attrice a Yves nel 2002, quando lo stilista festeggiò i 40 anni di carriera, pochi anni prima della sua scomparsa avvenuta nel 2008. Nel 2019 l’attrice ha poi messo all’asta questi abiti alla Christie’s di Parigi, per un valore di 1 milione di dollari. Adesso tutto fa pensare che la collaborazione con Vaccarello sia l’inizio di un nuovo capitolo della meravigliosa storia tra Catherine e Saint Laurent.

(Credits: Getty Images)