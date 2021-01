Ecco i film più attesi in uscita nel 2021

La pandemia ha colpito duramente anche l’industria cinematografica e l’uscita di molti film è stata posticipata. Dopo le difficoltà degli ultimi mesi, però, il cinema è pronto a ripartire e nel 2021 sono davvero tante le pellicole interessanti in uscita.

Il calendario sarà davvero ricco di appuntamenti imperdibili: il primo è sicuramente quello con “No Time To Die”, l’attesissimo nuovo capitolo della saga di James Bond, l’ultimo con Daniel Craig nei panni del celebre Agente 007, del quale molte scene sono state girate in Italia, come quella di un rocambolesco inseguimento tra i Sassi di Matera.

Sono ben due, invece, le nuove pellicole che vedranno Tom Cruise vestire di nuovo i panni di due dei suoi personaggi storici: il 2 luglio uscirà infatti “Top Gun – Maverick”, dove l’attore tornerà a interpretare il tenente Pete "Maverick" Mitchell ben 35 anni dopo la prima volta; il 19 novembre uscirà, invece, “Mission: Impossibile 7”, il nuovo capitolo delle avventure dell’agente segreto Ethan Hunt, di cui molte scene sono state girate in Italia, tra Roma e Venezia, nonostante le difficoltà causate dal Covid-19.

Molto attesi sono poi “Cenerentola”, film che vedrà Camila Cabelo per la prima volta come protagonista, e ancora “Cruella”, con Emma Stone che interpreterà la diabolica Crudelia De Mon, e poi “Pinocchio”, il live action diretto da Guillermo Del Toro.

Anche sul fronte italiano le novità del 2021 saranno molte: tra i film più attesi nel nostro Paese ci sono “Freaks Out”, diretto da Gabriele Mainetti, l’acclamato regista del grande successo di qualche anno fa “Lo chiamavano Jeeg Robot”, e poi “Diabolik”, nuovo racconto del celebre personaggio che sarà interpretato da Luca Marinelli, con Miriam Leone nei panni di Eva Kant. Il cinema, dunque, ci riserverà un anno ricco di sorprese e di pellicole che meritano davvero di essere viste.

