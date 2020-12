Maggie Smith buon compleanno

Oltre mezzo secolo al centro della scena. Maggie Smith, una delle attrici britanniche più amate dal pubblico, è nata a Ilford, quartiere nel nord-est di Londra, il 28 dicembre 1934, terza figlia di Nathaniel Smith e Margaret Hutton Little, dopo i gemelli Alistair e Ian.

Maggie Smith ha vinto due premi Oscar: miglior attrice nel 1970 per l’interpretazione in “La strana voglia di Jean” e miglior attrice non protagonista, nove anni più tardi, per “California Suite”. Ma non solo: nella sua personale stanza dei trofei si annoverano anche tre Golden Globe, sette BAFTA, quattro Emmy Award e un Tony Award.

Maggie Smith mosse i primi passi a teatro, all’Oxford Playhouse, trasferendosi successivamente negli Stati Uniti fino a debuttare, nel 1955, in uno show della BBC. I primi segnali tangibili della sua caratura giungono sin da giovane. Nel 1958, a soli 24 anni, viene nominata come miglior attrice debuttante ai BAFTA per “Senza Domani”. Nel 1965 arriva la vera svolta. A 30 anni viene scelta da Patrick Barton, Stuart Burge e John Dexter per interpretare il ruolo di Desdemona in “Otello”, dove affianca Laurence Olivier. Cinque anni più tardi arrivano l’ambita statuetta e il premio BAFTA, detonatori di una carriera che da allora non conoscerà più soluzione di continuità. A cavallo tra gli anni 70 e 80 prende parte all’”Assassinio sul Nilo” accanto a Mia Farrow e Angela Lansbury, si aggiudica il secondo Oscar e conquista anche il secondo Golden Globe grazie a “Camera con vista” e un altro BAFTA, come miglior attrice, per “La segreta passione di Judith Hearne”.

Inaugura gli anni 90 portandosi a casa il Tony Award come miglior attrice per lo spettacolo “Lettice and Lovage” e l’anno dopo è Wendy Moira in “Hook”, dove recita accanto a Robin Williams e Dustin Hoffman. L’anno dopo è sul set di “Sister Act”, dove conferma la sua capacità di destreggiarsi con maestria in ruoli sempre diversi tra loro. Chiude il secolo mettendo in bacheca il settimo BAFTA per “Un tè con Mussolini” di Franco Zeffirelli. A inizio millennio, alla soglia delle 70 primavere, avrebbe tutti i requisiti per godersi una meritata uscita di scena, ma il rilancio vale doppio. I più giovani, infatti, inizieranno ad amarla per il suo ruolo di Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter, l’ultima sfida di una carriera leggendaria. Nel frattempo, a 69 anni, completa la collezione di premi ottenendone uno ancora assente: l’Emmy Award come miglior attrice per “La mia casa in Umbria”, film tv di Richard Loncraine. Proprio il piccolo schermo le ne regalerà un altro, grazie al ruolo di Violet in Downtown Abbey dal 2010 al 2015.

Sposata due volte, con l’attore Robert Stephens dal 1967 al 1975 e con il drammaturgo Beverly Cross dall’agosto 1975 fino alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel marzo del 1998, Maggie Smith ha due figli: Chris Larkin e Toby Stephens, nati dal primo matrimonio ed entrambi diventati attori.