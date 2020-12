Mel Gibson, buon compleanno

Mel Gibson è nato a Peekskill, nella contea di New York, il 3 gennaio 1956. L’attore statunitense si è aggiudicato due premi Oscar (miglior film e miglior regista) con “Braveheart”. Impostosi al grande pubblico per film come “Mad Max” e “Arma Letale”, con il passare degli anni ha interpretato ruoli drammatici, dirigendo tra gli altri i colossal “La passione di Cristo” e “Apocalypto”.

Nei suoi 44 anni di carriera ha preso parte a 50 film da attore, ne ha girati 8 da regista, prodotti 18 e sceneggiati 5. Oltre alla più famosa statuetta, ha vinto un Golden Globe, un Hollywood Film Awards, un Satellite Award e un MTV Movie Award. Decisamente meno degno di nota è invece il “trionfo” ai Golden Raspberry Awards, i premi assegnati per riconoscere attori, sceneggiatori, registi, film e canzoni peggiori della stagione cinematografica precedente, conquistato come “peggior attore non protagonista” in Daddy’s Home 2.

Sesto di undici figli e figlio di un ferroviere, Mel (il cui nome in portoghese significa “miele”) Gibson si è trasferito in Australia nel 1968 e ha studiato all’Università del New South Wales a Sydney esibendosi alla scuola di arte drammatica accanto a July Davis e Geoffrey Rus. Nel 1980 ha sposato Robyn Moore. I due hanno divorziato il 23 dicembre 2011, dopo 31 anni di matrimonio da cui sono nati sette figli. Già prima della separazione ufficiale aveva avuto l’ottava figlia, Lucia, nata nel 2009 dalla relazione con Oksana Grigorieva.

Eletto “uomo più sexy dell’anno” da People nel 1985, nel 1997 ha invece ricevuto la più alta onorificenza australiana, venendo premiato con la AO (Ufficiale dell’Ordine d’Australia). Nel 2003 l’Università di Los Angeles gli ha conferito honoris causa la laurea in Humane Letters.

Cresciuto nel mito delle pellicole “La fiamma del peccato”, “Il grande paese” e “Spartacus”, considerati i suoi film preferiti, ha iniziato a lavorare al progetto de “La passione di Cristo” già nel 1992 con le prime ricerche. Il film, da lui scritto, diretto e prodotto, è uscito solo nel 2004 e la realizzazione gli è costata 25 milioni di dollari spesi di tasca propria. La stessa cifra l’ha guadagnata sui set di “Signs”, “We Were Soldiers” e “Arma Letale 4” e “Il Patriota”. Il suo primo film, “Summer City” del 1977, gli permise invece di guadagnare appena 400 dollari australiani.

Mel Gibson ha antenati scozzesi e irlandesi. La madre, Anne Reilly, è infatti nata nella contea di Langford e ciò ha permesso all’attore di avere cittadinanza irlandese. Affetto da disturbo popolare, è un religioso praticante: ogni giorno va a messa nella sua cappella privata. Nel 2005 si è espresso contro la guerra in Iraq e ha elogiato Michael Moore per il docufilm Fahrenheit 9/11. Pochi mesi più tardi si è dichiarato contrario all’eutanasia di Terri Schiavo, criticando la ricerca sulle cellule staminali. Nel luglio 2006 è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza a Malibu, ma tre giorni più tardi ha iniziato subito un programma di riabilitazione per abuso di alcol. In occasione delle interviste per promuovere “La passione di Cristo”, inoltre, ha dichiarato che la depressione lo aveva portato a contemplare il suicidio e che il film lo ha guarito dal pensiero. In occasione di un’altra intervista si è detto “sorpreso di essere ancora vivo” dopo aver fatto “tante cose folli” nel corso della sua vita. A 65 anni l'attore è ancora tra i più apprezzati e di certo ha in serbo tanti nuovi progetti per i suoi fan.

