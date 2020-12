Sophia Loren ancora e sempre regina del cinema per il New York Times

Si susseguono gli attestati di stima per Sophia Loren, una delle più famose attrici del panorama italiano, che nei primi mesi del 2021 potrebbe ricevere anche la nomination all’Oscar per “La vita davanti sé”, il film diretto da suo figlio Edoardo Ponti.

La candidatura arriverebbe a 56 anni di distanza dall’ultima nomination, ottenuta per “Matrimonio all’italiana”, e il lasso di tempo intercorso tra le due costituirebbe un record assoluto nella storia del premio. La sua interpretazione di Madama Rosa ha colpito particolarmente la critica americana e così, dopo quella per “La ciociara” e quella alla carriera, potrebbe giungere per lei, per la terza volta, la statuetta più famosa al mondo.

In favore dell’86enne attrice, romana di nascita, si è sbilanciato nelle ultime ore anche il New York Times: “Sophia – si legge sulle colonne del quotidiano statunitense - regna ancora dopo settant’anni da diva, una star del cinema da quando era teenager. Ancora oggi ha tutto quello che ha fatto di lei l’iconica regina del cinema italiano per così tanti anni. È maestosa come sempre, ma anche essenzialmente e appassionatamente populista. Una dea dello schermo, il cui dominio è sempre stato il mondo dei comuni mortali”.

Il giornale diretto da Dean Baquet ha elargito grandi complimenti anche a Luca Marinelli per la sua interpretazione in Martin Eden: “Bello come Rodolfo Valentino? Gary Cooper? Paul Newman? Alain Delon? O tutti quanti insieme?”, ci si domanda nel paragrafo a lui dedicato, nel quale viene sottolineato anche l’ottimo lavoro compiuto da Pietro Marcello nel riprodurre la “fedele costruzione del romanzo di Jack London”, eletto come uno dei venti migliori film del 2020.

(Foto Getty Images)