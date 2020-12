“Gucci” ha una stella in più: dopo Lady Gaga arriva Jeremy Irons

Il cast di "Gucci" si arricchisce di una stella in più. L’attesissimo film di Ridley Scott sull’omicidio avvenuto nel 1995 acquista un altro premio Oscar. Sarà Jeremy Irons ad unirsi al cast insieme a Lady Gaga, che vestirà i panni di Patrizia Reggiani.

Si preannuncia un ensemble decisamente di primo livello per la pellicola attraverso la quale il regista britannico racconterà un delitto rimasto inizialmente misterioso e che ha appassionato il pubblico dopo la svolta passionale nelle indagini. Tra gli altri attori è prevista infatti anche la presenza di Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto.

Jeremy Irons interpreterà il ruolo di Rodolfo Gucci, il padre dello stilista Maurizio Gucci, che a sua volta verrà interpretato da Adam Driver. Miss Germanotta sarà la sua ex moglie, la vedova nera accusata di aver pianificato il suo omicidio e che ha scontato quasi 20 anni in carcere. La premier del film è prevista per novembre 2021, ma i ritardi legati alla pandemia da coronavirus stanno suggerendo all’entourage un rinvio al 2022.

La pellicola, su sceneggiatura di Roberto Bentivegna, prende le mosse dal libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed” di Sara Gay Forden.

Jeremy Irons, Oscar come miglior attore nel 1991 per il film “Il mister Von Bulow”, torna sul set a due anni di distanza dalle presenze in “Red Sparrow” di Francis Lawrence e “Viaggio con Papà” di Steve Clark. Recentemente si era dedicato alla tv ed era impegnato sul set della serie “Munich” dopo aver ottenuto una nomination agli Emmy Awards con “Watchmen”.

