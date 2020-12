Julianne Moore, buon compleanno!

Auguri a Julianne Moore che compie 60 anni. L'attrice è nata infatti il 3 dicembre 1960 nella Carolina del Nord ed è una delle attrici più apprezzate. Intensa ed emozionante, sceglie sempre ruoli difficili e sfidanti: in 25 anni di carriera ha conquistato i cuori di molti fan in tutto il mondo.

Tra i suoi film più amati, Il grande Lebowski di Joel Coen, Magnolia di Paul Thomas Anderson, Lontano dal paradiso di Todd Haynes, The Hours di Stephen Daldry, I figli degli uomini di Alfonso Cuarón, Blindness - Cecità di Fernando Meirelles, A Single Man di Tom Ford, I ragazzi stanno bene di Lisa Cholodenko, Quel che sapeva Maisie di Scott McGehee e David Siegel, Maps to the Stars di David Cronenberg, Still Alice di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, Kingsman - Il cerchio d'oro di Matthew Vaughn, Suburbicon di George Clooney.



Ecco 5 curiosità su di lei.

1. È cresciuta tra Europa e Stati Uniti. Viaggiava molto, fin da piccola. Il padre Peter Moore Smith, un avvocato militare, colonnello dell’esercito e pilota di elicottero, per il suo lavoro l'ha portata in Europa. Si è diplomata nel 1979 a Francoforte sul Meno e poi si è laureata in Belle arti a Boston.

2. Ha iniziato a lavorare in produzioni teatrali indipendenti off-Broadway. Nel 1983 si è trasferita a New York e ha iniziato a recitare in alcune produzioni teatrali del settore off-Broadway. Da quel momento la sua fama è cresciuta fino a farsi notare da alcuni produttori di Hollywood che le hanno proposto il primo film importante: Body of Evidence – Il corpo del reato, del 1993.

3. È stata candidata all'Oscar per 5 volte vincendone uno. I film in questione sono: Boogie Night – L’altra Hollywood di Paul Thomas Anderson, Fine di una storia di Neil Jordan, Lontano dal paradiso di Todd Haynes e The Hours di Stephen Daldry. La quinta ed ultima nomination arriva nel 2015 con Still Alice e finalmente arriva anche la vittoria.

4. L'attrice è sposata dal 2003 con il regista Bart Freundlich, da cui ha avuto due figli, Liv e Caleb.

5. Ha partecipato al Calendario Pirelli due volte. Nel 2017 insieme a Nicole Kidman, Uma Thurman e altre attrici. Fotografata dal famoso Peter Lindbergh. La Moore è comparsa anche nel calendario Pirelli del 2011 che si ispirava alla mitologia greca. In quell'occasione l’attrice americana, fotografata da Karl Lagerfeld, ha interpretato Era.

