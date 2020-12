Hugh Jackman e la meravigliosa dedica alla moglie

Hugh Jackman è tra gli attori più noti di Hollywood. Nato a Sydney il 12 ottobre 1968, ha interpretato film come "Kate & Leopold", "Scoop","The Prestige", "Australia", "Les Misérables", "The Greatest Showman". Nel 2008 la rivista People lo ha definito "l'uomo più sexy del mondo". E adesso forse bisognerebbe definirlo l'"uomo più innamorato del mondo". E' infatti semplicemente meravigliosa la dedica che Hugh ha scritto per ricordare il compleanno della sua amata moglie, Deborra-Lee Furness.

Deborra, che ha 12 anni più del marito, come i maligni si ostinano a ricordare ossessivamente, ha appena festeggiato i suoi 64 anni. Non sono mancati dolcetti e torta con le candeline, come appuriamo dalla bellissima foto che Jackman ha voluto pubblicare sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman)

Ma, al di là della bellezza della foto e della sua atmosfera calda e romantica, sono le parole di Hugh a colpire al cuore. L'attore, commosso, scrive: «Buon compleanno alla mia incredibile moglie. Il tuo coraggio, la tua intelligenza, il tuo cuore disponibile, la tua lealtà, creatività, gioia di vivere, sfacciataggine e spontaneità mi ispirano ogni giorno. Ti amo molto di più di quanto qualsiasi dedica potrà mai comunicare».

Una dedica assolutamente meravigliosa. Che sancisce il perfetto affiatamento della coppia, sposatasi nell'aprile del 1996. Adesso Hugh e Deborra hanno due figli adottivi, Oscar Maximilian e Ava Eliot. E tanti altri momenti gioiosi da poter condividere.

(Foto Getty Images)