Brad Pitt e Lady Gaga: liason impossibile?

Lady Gaga e Brad Pitt: una coppia da sogno destinata a rimanere soltanto tale. Nei giorni scorsi è filtrata la notizia della partecipazione di Miss Germanotta in “Bullet Train”, il film diretto da David Leitch che vedrà tra i protagonisti anche l’ex di Angelina Jolie. Galeotto fu il rumor. Tanto è bastato ai fan assiepati sulle due sponde, infatti, per sognare una futura liason tra i due anche a telecamere spente.

Reduce dal sorprendente successo di Chromatica, dove ha fatto coppia con Bradley Cooper, Lady Gaga è attualmente impegnata sul set di “Gucci” di Ridley Scott, pellicola nella quale vestirà i panni della spietata Patrizia Reggiani. Se lì il suo ruolo è già ben definito, lo stesso non si può dire per Bullet Train, action movie già in pre-produzione e la cui trama è nota, con cinque killer che hanno soltanto il tempo di un viaggio su un’alta velocità in Giappone per portare a compimento la propria missione. In questo caso la parte della 34enne newyorkese è in divenire, ma stando alle prime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di una partecipazione secondaria.

Accanto a Brad Pitt, che interpreterà uno dei killer, ci sarà invece Joey King. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata sui suoi profili Instagram. Sarà dunque la 21enne resa celebre da The Kissing Booth, film prodotto da Netflix stroncato dalla critica ma amatissimo dal pubblico, a recitare accanto al fresco vincitore del premio Oscar per “C’era una volta a…Hollywood”. Stella precoce del firmamento hollywoodiano, la King ha mosso i primi passi a solo quattro anni in alcuni spot pubblicitari, proseguendo poi in tv con CSI e Medium e dando la voce al personaggio di Katie nel film di animazione Ortone e il mondo dei Chi.

Il suo approdo sul grande schermo è avvenuto a 8 anni in “Reign Over Me” e da quel momento la sua folgorante carriera non ha conosciuto soluzione di continuità. Ad appena 11 anni è stata la protagonista di Ramona e Beezus di Elizabeth Allen, mentre due anni dopo, pur di prender parte a Il cavaliere oscuro – Il ritorno, di Christopher Nolan, accettò di rasarsi a zero. In precedenza aveva già preso parte a "Crazy, Stupid, Love", accanto a un altro degli attori più belli e desiderati del red carpet come Ryan Gosling, ma la sua vera ciambella col buco è stata proprio "The Kissing Booth", sul cui set si è innamorata di Jacob Elordi, che nel film era il suo compagno. La coppia è rimasta insieme per due anni e ora per i fan della giovanissima stella emergente di Los Angeles è facile predire (o sognare) un copione analogo con un protagonista diverso, quel Brad Pitt che insieme a lei condivide le iniziative charity. E lo status di single, del quale non può invece fregiarsi una Lady Gaga, sempre più affiatata accanto a Michael Polansky.

(Foto: Getty Images)