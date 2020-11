George Clooney è icona dell'anno 2020!

George Clooney, eletto "Icona dell'anno" da GQ, è protagonista di una delle prossime copertine realizzate dal magazine in occasione della 25esima edizione di "Men of the Year".

Zach Baron, giornalista e redattore della rivista, non esita ad affermare che "Clooney è l'unica 'cosa' su cui gli americani si trovano d'accordo in questo momento in cui, come nazione, non sembrano molto d'accordo su nulla...".

L'affascinante attore, 60 anni a maggio, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua straordinaria carriera e dei premi ricevuti e che sta per ricevere (come il MoMA Film Benefit), ha raccontato aneddoti e ha parlato dell'amicizia con Jon Biden.

Ma riguarda la sua vita privata la parte più toccante dell'intervista. Clooney, che dopo il divorzio dalla collega Talia Balsam nel 1993 aveva iniziato a collezionare fidanzate famose e aveva promesso a se stesso di non risposarsi più e di non voler figli, ha raccontato come la sua vita sia stata completamente stravolta dall'incontro con Amal Alamuddin.

«Quando l'ho conosciuta ho capito quanto la mia vita fosse vuota. Con lei è cambiato tutto. Ha riempito un enorme spazio vuoto di cui non ero consapevole», ha raccontato l'attore aggiungendo: «Non ero mai stato nella posizione in cui la vita di qualcun altro fosse infinitamente più importante, per me, della mia». Una condizione che Clooney ha sperimentato ancora di più nel 2017, con la nascita dei gemellini Ella e Alexander.

(Credits photo: Getty)