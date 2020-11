Kate Winslet batte Tom Cruise!

La fanciulla dei film ottocenteschi supera di slancio Mr. Mission Impossible: Kate Winslet ha battuto il record che deteneva Tom Cruise che non usa mai la controfigura per le scene più pericolose dei suoi film d’azione. Cos’ha fatto? Vi starete domandando: bene, sul set del nuovo film Kate è riuscita a trattenere il respiro sott’acqua per quasi un minuto in più rispetto al record del suo collega.

«È una cosa divertente. Perché non sono una che legge recensioni o cose dei media. Non sono nemmeno su Instagram - ha dichiarato l'attrice - È come se fossi completamente disconnessa da quella parte della mia vita. Ma devo dire che è tutta la settimana che incontro persone che mi dicono: “Oh mio Dio, davvero 7 minuti e 14 secondi?”. E io: “Cosa? Aspetta un minuto. Come fai a saperlo?”».

È successo nel corso delle riprese di "Avatar 2", il sequel del blockbuster di James Cameron la cui uscita è prevista nel 2022. La performance dell’attrice è stata sorprendente: ha trattenuto il respiro sott’acqua per 7 minuti e 14 secondi, stracciando il precedente record di Tom Cruise che era riuscito a trattenere il respiro per circa 6 minuti e mezzo, durante le riprese di "Mission: Impossible – Rogue Nation". Il produttore del film, Jon Landau, ha documentato la prova dell'attrice e ha pubblicato degli scatti sui social.

Nel film, attualmente in fase di post-produzione, Kate Winslet interpreta una creatura che vive sott'acqua, ma al momento non si sa nulla di più specifico a proposito della trama. Nonostante il successo, l'attrice ha promesso che non ripeterà una prova del genere in futuro. «È stato fantastico e sono molto orgogliosa di me stessa - ha detto - È arrivato alla fine di quattro settimane di allenamento piuttosto intense. Eravamo nella vasca di immersione, nella vasca che usavamo per l’addestramento. E l’ho adorato».

(Credits: Getty Images)