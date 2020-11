Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen potrebbe essere il sostituto di Johnny Depp

Com’è ormai noto, Johnny Depp ha perso la sua causa legale contro il tabloid inglese The Sun per la vicenda che vedeva coinvolta anche la sua ex moglie, Amber Heard. Questa brutta storia è costata cara al divo di Hollywood: la Warner Bros, infatti, lo ha licenziato e dunque non potrà più vestire i panni del mago oscuro Gellert Grindelwald nel nuovo capitolo della saga “Animali Fantastici”.

Nonostante le proteste dei fan, adesso la nota casa di produzione sta cercando un sostituto per avviare le riprese del nuovo film. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media americani, la Warner Bros avrebbe già individuato il candidato giusto per il ruolo e il regista David Yates sarebbe d’accordo: si tratterebbe di Mads Mikkelsen, anche se in realtà sono stati fatti anche altri nomi, come quelli di Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Jonathan Rhys Meyers, Joseph Fiennes e Colin Farrell.

Al momento, tuttavia, l’ipotesi di Mikkelsen sembra essere quella più accreditata e c’è chi sostiene che le trattative tra la Warner Bros e l’attore sarebbero già in corso. Classe 1965, Mikkelsen è danese e ha iniziato la sua carriera come ginnasta e ballerino, per poi dedicarsi alla recitazione a partire dagli anni ’90, quando ha raggiunto il successo con la trilogia di “Pusher”. La fama internazionale, però, è arrivata solo qualche anno dopo, grazie a ruoli importanti come quello del dottor Hannibal Lecter nella serie tv “Hannibal”, o quello del nemico di James Bond in “Casino Royale”, o ancora quello del mago cattivo in “Doctor Strange” e, infine, quello del costruttore della Morte Nera in “Rogue One: A Star Wars Story”.

Nel 2012 ha vinto il premio come Miglior attore al Festival di Cannes ed è un interprete molto apprezzato. Mads Mikkelsen, insomma, sembra avere tutte le caratteristiche necessarie per entrare a far parte del cast di “Animali fantastici 3”, la cui uscita nelle sale, salvo imprevisti, è in programma per l’estate del 2022. Non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale per scoprire se prenderà davvero il posto di Johnny Depp nei panni del mago Grindelwald.

