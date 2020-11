Johnny Depp è stato licenziato dalla Warner Bros: quale sarà il suo futuro adesso?

Johnny Depp non interpreterà più Grindelwald in "Animali Fantastici". Dopo aver perso la causa contro il Sun che lo aveva definito «picchiatore di mogli» durante la separazione da Amber Heard, anche la Warner Bros gli ha dato il benservito.

È lo stesso divo di Hollywood a dare la notizia sui social, pubblicando un post sul suo profilo Instagram: «Desidero farvi sapere che mi è stato chiesto di dimettermi dalla Warner Bros, dal mio ruolo di Grindelwald in "Animali fantastici". Richiesta che rispetto e accetto», ha scritto Johnny Depp. La decisione è stata confermata anche dalla casa di produzione cinematografica, che ha ringraziato l’attore per il lavoro svolto, annunciando che il ruolo sarà riassegnato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp) in data: 6 Nov 2020 alle ore 8:15 PST



Non si fa attendere la reazione dei fan che hanno dedicato all’attore messaggi di affetto e stima e rilanciando l’hashtag #justiceforjohnnydepp (giustizia per Johnny Depp): «Siamo con te Johnny, la Warner Bros. si vergogni» e ancora «Ti vogliamo bene Johnny e crediamo in te».

«Il giudizio surreale del tribunale del Regno Unito non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo di voler ricorrere all’appello. La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento», ha concluso Depp. In questo momento delicato nella vita dell'attore, i fan si chiedono dunque se e quando potranno rivederlo sul grande schermo, visto come stanno andando le cose, ma non perdono la speranza che ciò possa accadere al più presto. Il divo di Hollywood, dal canto suo, è pronto a dar battaglia e promette che la sua carriera non verrà scalfita dai suoi problemi giudiziari. Solo il tempo potrà dirci come andranno le cose.

(Credits: Getty Images)